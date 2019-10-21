Klopp: 'VAR' yeterince iyi çalışmıyor

Premier Lig'de Manchester United ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybeden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"RASHFORD'UN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL OLDUĞUNA EMİNİM"

Rashford'un attığı golde faul yaptığını dile getiren Klopp, "Bence birçok insan Rashford'un golünden önce faul olduğunu düşünüyordur. Ben de bunun bir faul olduğuna eminim. Ancak Atkinson, oyunu devam ettirdi. Eğer VAR olmasaydı, Atkinson tereddüt etmeden düdüğünü çalardı. VAR, ofsayt ve elle oynamalar için mükemmel ancak bu pozisyonlar için yeterince iyi çalışmıyor." dedi.

"CITY'NİN PENALTISI VERİLMEDİ"

Jürgen Klopp sözlerini, "Manchester City'nin bu hafta oynadığı maçta De Bruyne'e faul yapıldı. VAR yine devreye girmedi. Manchester City'nin bir penaltısı verilmedi. Bunlar ciddi sorunlar." ifadeleriyle sürdürdü.