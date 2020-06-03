Klopp'tan oyuncularına maske ve eldiven uyarısı

52 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Jürgen Klopp, 17 Haziran'da başlayacak olan Premier Lig öncesinde takımının güvenliğine özen gösteriyor.

BBC 5 Live'a röportaj veren Klopp, oyuncularının günlük hayatlarında ekstra dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Klopp, ''Yüzde yüz güvenli bir ortamda gibi olabiliriz ama hep böyle olacağından ve hiç kimsenin hasta olmayacağından asla emin olamayız." ifadelerini kullandı.

''NEDEN MASKE VE ELDİVEN KULLANILMADIĞINI ANLAMIYORUM''

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Hala normal hayatlarımız var. Oyuncularım çok disiplinli. Bu yaşta çocuklar için 11 hafta çok büyük bir zorluk. Hepimiz için zordu, ancak oyuncular için daha da zor oldu. Biz maske takıyoruz; fakat İngiltere'de, özellikle riskli bölgelerde neden maske ve eldiven kullanılmadığını anlamıyorum. Bu, Almanya'da çok faydalı oldu. Ben uzman değilim; ancak Almanya'da maske ve eldivenin çok yararı olmuştu."