Klopp'tan sürpriz Ribery isteği

Bayern Münih'ten sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery'nin İngiltere'ye gidebileceği iddia edildi.



Klopp'un, Bayern Münih'teki 12 yıl yüksek kariyerinin ardından henüz bir kulüple anlaşmayan Ribery'i istediği kaydedildi. Ribery'nin de hala büyük bir takımda oynama isteği nedeniyle, bu transferin yakın zamanda gerçekleşebileceği ifade ediliyor.



Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre, Jürgen Klopp, takımdan bir hücum oyuncusunun ayrılması halinde Franck Ribery'nin transfer edilmesini istiyor.

"HALA BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM"

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" ifadelerini kullanmıştı.