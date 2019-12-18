Klopp'tan Liverpool genç takımına 'cesur olun' mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un dün gece Aston Villa'yla karşılaştığı ve 5-0 kaybettikleri Carabao Kupası çeyrek final maçında Katar'da Dünya Kulüpler Kupası yarı finali maçı olduğu için takımın başında bulunamayan teknik direktör Jurgen Klopp, devre arasında genç oyunculara mesaj verdi.
"CESUR OLMAYI SÜRDÜRÜN"
Devre arasında yolladığı mesajda Klopp, genç oyunculara cesur olmaları gerektiğini belirterek "Cesur olmayı sürdürün ve oynadığınız şekilde oynamaya devam edin." dedi.
19 yaş ortalaması bulunan Liverpool'un kadrosu, maçtan sonra takdir topladı ve Liverpool camiasından da aferin aldı.