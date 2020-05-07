Klose, Bayern Münih'e geri döndü

Alman devi Bayern Münih, eski golcüsü Miroslav Klose'yi yardımcılığa getirdi.

41 yaşındaki Polonya asıllı isimle, 1 Temmuz 2020'den geçerli olmak üzere 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sözleşmeyle ilgili konuşan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Miro'nun Bayern A Takımı'na ilk adımını atmasından dolayı çok mutluyuz. O son 15-20 yılın en başarılı Alman golcüsü. Eminim ki golcülerimiz onun deneyimlerinden çok şeyler alacaklar. Miro, Hansi Filick'in tercih ettiği adaylardan bir tanesiydi." diye konuştu.

''GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Mirolsav Klose ise yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok iyi hissettiriyor. Hansi Flick ile birbirimizi Almanya Milli Takım yıllarından çok iyi biliyoruz. Birbirimizin profesyonelliği ve kişiliğine inanıyoruz. Bu benim teknik direktörlük kariyerim için ilk adım. Umarım tecrübelerim Bayern Münih'in sportif hedeflerine ulaşması konusunda önemli katkı sağlar." ifadelerini kullandı.