Kluivert yeniden Barcelona'da

İspanya'nın Barcelona takımı, dünyaca ünlü altyapı okulu La Masia'yı Hollandalı eski futbolcusu Patrick Kluivert'a emanet etti.

Katalan kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla 1998 ile 2004 yılları arasında Barça formasını terleten 43 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 2021 yazına dek sözleşme imzalandığını duyurdu.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIM

Son olarak Kamerun Milli Takımı'nda vatandaşı Clarence Seedorf'un yardımcılığını yapan Kluivert, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Barça'yı dünyanın en iyi takımları arasında tutmak için çalışacağım yeni dönemi dört gözle bekliyorum. Benim yetiştiren Ajax'ın kulübünün altyapısı da La Masia'ya çok benziyordu. Dolayısıyla buradaki gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.