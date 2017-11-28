Ajax ve Barcelona'da attığı gollerle efsaneleşen Patrick Kluivert'ın oğlu Justin babasının izinden yürüyor...

3 GOL DE BİRBİRİNDEN ŞIK

Jr. Kluivert, Ajax'ın kendi sahasında Roda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol atarak karşılaşmaya damga vurdu. Hollanda ekibinin diğer golleri van de Beek ve Dolberg'den geldi.

Ajax'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki golcü 9 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kluivert'in oğlu Justin hat-trick yaptı - İZLE

Patrick Kluivert, 1994/95 sezonunda Ajax A takımına çıktığında 18 yaşındaydı.

O sezon oynanan Ajax-Roda maçında 1-0 geride olan Ajax'ta 63. dakikada sahneye çıkan 18'lik Kluivert takımına 1 puanı kazandıran golü atmıştı.