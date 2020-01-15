Knicks, Marcus Morris'i takımda tutmak istiyor

Knicks'in, süresi dolmayan bir sözleşmeyi geri almak için, Morris'i bir ilk tur sonu draft hakkı ile takas etmek zorunda olmadığı biliniyor.

ÜÇÜNCÜ BİR TAKIMA İHTİYAÇ DUYULACAK

New York Knicks 2020 ve 2021 maaş boşluğu alanlarını korumayı tercih ediyor. Morris bu sezon yaklaşık 15 milyon dolar kazanıyor ve muhtemelen bir şampiyonluk yarışmacısı takımla takası kolaylaştırmak adına, üçüncü bir takıma ihtiyaç duyulacak.

Knicks'in, önümüzdeki yaz Morris ile yeniden anlaşmaya çalışacağı tahmin ediliyor. Morris, geçtiğimiz haftalarda "Knicks'te kalmak istediğini" belirtmişti.