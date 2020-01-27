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Kobe Bryant Galatasaray antrenmanına gelmişti

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, yıllar önce Galatasaray antrenmanına gelmiş, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla görüşmüştü.

| Haber Merkezi
Kobe Bryant Galatasaray antrenmanına gelmişti
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Kobe Bryant'ın ani ölümü, tüm dünyayı olduğu gibi Galatasaray camiasını da yasa boğdu...

Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi, hatırlanacağı gibi yıllar önce İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etmişti.

Teknik direktör ve dönemin futbolcularıyla vakit geçiren Kobe, daha sonra penaltı atışı yapmış ve kaleye geçmişti.

Galatasaray antrenmanında Kobe Bryant şov - İZLE

"SENİ ÖZLEYECEĞİZ"

Resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Galatasaray kulübü, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz...#RIPMamba" notunu düştü.

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