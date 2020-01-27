Kobe Bryant Galatasaray antrenmanına gelmişti

Kobe Bryant'ın ani ölümü, tüm dünyayı olduğu gibi Galatasaray camiasını da yasa boğdu...

Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi, hatırlanacağı gibi yıllar önce İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etmişti.

Teknik direktör ve dönemin futbolcularıyla vakit geçiren Kobe, daha sonra penaltı atışı yapmış ve kaleye geçmişti.

Galatasaray antrenmanında Kobe Bryant şov - İZLE

"SENİ ÖZLEYECEĞİZ"

Resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Galatasaray kulübü, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz...#RIPMamba" notunu düştü.