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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

| İHA
Kobe Bryant hayatını kaybetti
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41 yaşındaki Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken Calabasas kentinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı.

Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

 

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