1 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını artırdı Fenerbahçe Kulübü, her geçen gün talibi artan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i 35 milyon euronun altına satmama kararı aldı.

2 Barcelona'da Messi krizi Bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça mutsuz olan Lionel Messi, Pique'den sonra kaleci Ter Stegen'le de kapıştı.

3 Kobe Bryant’ın cenaze töreni 24 Şubat’ta yapılacak Yıllarca 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant’ın naaşı bekletiliyor. Cenaze törenini 24 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

4 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bu hafta da bozmayı düşünmüyor.

5 Aziz Yıldırım beraat etti Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'çete kurmak' suçundan beraat etti. Yıldırım'ın şike davası ise bir kez daha Yargıtay'a taşındı.

6 Beşiktaş, Lucescu'yla el sıkıştı Beşiktaş yönetiminin, üst akıl olarak görevlendirmek istediği Mircea Lucescu ile anlaştığı öğrenildi. Rumen futbol adamı, birçok konuda danışmanlık yapacak.

7 Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini sürdürdü Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek liderliğini devam ettirdi.

8 Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris'i mağlup ederek 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

9 Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibine tırnaklarıyla saldıran Mansur Çalar 7 maç ceza aldı.