Kobe Bryant’ın cesedi teşhis edildi

Los Angeles kentindeki Calabasas’ta gerçekleşen trajik helikopter kazasından iki gün sonra Adli Tıp uzmanları, parmak izlerini kullanarak Kobe Bryant'ın cesedini teşhis etti.

Aynı kazada yaşamını yitiren beyzbol koçu John Altobelli, helikopter pilotu Ara Zobayan ve yolculardan Sarah Chester'in de cesetlerinin teşhis edildiği belirtildi.

KIZI HENÜZ TEŞHİS EDİLEMEDİ

Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cesedi ise henüz teşhis edilemedi.

Öte yandan enkaz bölgesinde yapılan inceleme de tamamlandı. Helikoptere ait parçaların yanı sıra enkazda bulunan telefonlar, ses kayıtları ve bir iPad detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

ARAZİ FARKINDALIĞI VE UYARI SİSTEMİ YOKMUŞ

ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Dairesi’nden (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterde ‘arazi farkındalığı ve uyarı sisteminin’ bulunmadığını söyledi.

Bu sistem 2004 yılında, altı ya da daha fazla yolcu taşıyan helikopterlerde ‘bulunması gerekli’ diye nitelenmişti.