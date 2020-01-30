Kobe Bryant'ın eşi ilk kez konuştu

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Eşini ve kızını aynı kazada kaybeden Vanessa Bryant, henüz röportaj veremese de sosyal medya hesabından duygularını dile getirdiği uzun bir mesaj paylaştı:

"Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe ve biricik tatlı kızım Gianna'nın ani ölümüyle yıkıldık. Ayrıca Pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaydeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk. Acılarını içtenlikle paylaşıyoruz. Şu an acımızı tarif edecek bir kelime yok. Kobe ve Gianna'nın ne kadar çok sevildiğini gördükçe biraz da olsa avunuyorum. Onlara sahip olduğumuz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz."

"Dilerim sonsuza dek bizimle olurlar. Onlarsız bir hayatı hayal etmek dahi imkansız. Ancak her sabah biricik kızım ve Kobe için uyanmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Gigi, yolumuz aydınlatmak için üzerimizde parlıyor. Onlara karşı olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez. Onlara bir kez daha sarılmayı ve öpmeyi dilerdim. Sonsuza dek onlarla kalmayı isterdim. Acımızı paylaştığınız ve bize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim."

"Bu yeni yaşadığımızı süreci yönetirken mahremiyetize saygı göstermenizi temenni ediyoruz. Mamba Team Ailesi'ni onurlandırmak için Mamba Spor Vakfı olarak bu trajediden etkilenenlere destek olmak oadına MambaOnThree isminde ödenek hazırladık. Bağış yapmak için MambaOnThree.org'a girebilirsiniz. Kobe ve Gianna'nın mirasını ileriye taşımak için vakfın sitesini de ziyaret etmeyi unutmayın. Bizi dualarınızla ayakta tuttuğunuz ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve beni bu kadar sevdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim."

Kederli anne ve eş, yeni profil fotoğrafına Kobe ve Gianna'nın birlikte çekildiği fotoğrafı koydu. Vanessa'nın bu hareketi ve samimi açıklamaları basketbolseverlere bir kez daha duygusal anlar yaşattı.