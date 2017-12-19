Kobe Bryant'ın iki forması da emekli edildi

Basketbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant'ın formaları, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors maçının devre arasında düzenlenen törenle emekli edildi.

NBA'de geçirdiği 20 yılda sadece Los Angeles Lakers forması giyen Kobe ilk 10 yıl 8, ikinci 10 yıl ise 24 numaralı formayı giymişti. Lakers'ın evi Staples Center'daki törende Kobe'nin iki forması da salona asıldı. Unutulmaz geceye Lakers'ın efsane ismi Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Bill Russel, Abdul-Jabbar ve Allen Iverson gibi isimler de eşlik etti.

5 şampiyonluk yaşayan ve 18 kez All Star'da yer alan unutulmaz isim, aşil tendonundaki sakatlığın kronikleşmesinin ardından geçen sezon basketbolu bırakmıştı.

LAKERS GALİBİYET HEDİYE EDEMEDİ

Büyük heyecana sahne olan mücadele, 102-102'lik skorla uzatmaya gitti. Uzatmada oyuna ağırlığını koyan Kevin Durant, Warriors'ın sahadan 116-114 galip ayrılmasını sağladı.

Art arda 9. galibiyetini elde eden Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant, 12'si uzatmada 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve 3 blok üretti. Klay Thompson 17 sayı, 10 ribaunt, Omri Casspi de 14 sayı, 10 ribauntla double double yaptı. Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 15 sayı, 11 ribauntla mücadele ett