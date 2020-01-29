Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasının görüntüleri

Dünya Kobe Bryant, kızı Gianna ve 7 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazasını konuşuyor.

HELİKOPTER PARAMPARÇA

Taraflı tarafsız herkesin sevdiği ve saygı duyduğu Los Angeles Lakers'ın eski yıldızının ölümüne sebep olan kazaya dair yeni fotoğraflar yayınlandı.

Kobe Bryant ve kızının öldüğü helikopter kazasının enkazı - VİDEO

Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla basınla paylaşılan yeni fotoğraflar, acı kazanın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.





Kazada helikopterin, neredeyse tamamen parçalandığı görülüyor.



