Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Los Angeles Lakers ve NBA efsanesi dünyaca ünlü ABD'li basketçi Kobe Bryant trajik bir kaza sonucu hayata gözlerini yumdu.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Tüm dünya Kobe'nin ölüm haberiyle yasa boğulurken, kazada 8 kişinin daha öldüğü doğrulandı. Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da helikopterte olduğu açıklandı.

Kaza sırasında helikopterde bulunan Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Kobe Bryant ve beraberindekilerin, helikopterle Kobe'nin kızı Gianna'nın basketbol antrenmanına gittiği ifade ediliyor.