Kobe Bryant'ın ölümü LeBron James'i ağlattı

Dünya tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Kobe Bryant, Kaliforniya eyaletinin Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

LEBRON JAMES YIKILDI

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna dahil 9 kişinin öldüğü trajik kaza herkesi ağlattı.





NBA yıldızlarından futbolculara, Hollywood starlarından ABD Başkanı Trump'a kadar hemen hemen herkes taziye mesajları yayınlarken, Kobe'nin yakın arkadaşı LeBron James'in gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kobe'nin ölüm haberini alan LeBron gözyaşlarını tutamadı - VİDEO



Philadelphia'dan dönen LA Lakers'ta LeBron James, Kobe'nin ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldı.





LeBron James, Kobe Bryant'ın ölümünden 1 gün önce Kobe'nin rekorunu kırarak NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan üçüncü basketbolcusu olmuştu.

(Kobe Bryant, kendi rekorunu geçen LeBron James'i böyle kutlamıştı.)