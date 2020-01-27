Kobe Bryant'ın ölümü sonrası soruşturma başlatıldı

Tüm dünya, Kobe Bryant'ın ani ölümünü konuşuyor...

Yaşanan helikopter kazası "Suikast olabilir mi?" sorularını akıllara getirirken, herkesi yasa boğan ölüm sonrası ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi'nin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

2012'DE ATILAN TWEET AKILLARI KARIŞTIRDI

Dün geceden beri sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise Noso adlı bir kullanıcının 2012'de attığı tweet oldu.

Noso'nun, sık sık helikopter kullanmasıyla ün yapan efsane basketbolcuyla ilgili, "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" demesi akıllarda soru işareti bıraksa da işin aslı başka.

Noso'nun bu tweeti, (Kobe her yere helikopterle gittiği için) şaka yollu attığı ortaya çıktı. Ancak, tweet'in gerçekleşmesi sosyal medyada büyük gündem oldu.

Kobe Bryant'ın öldüğü kaza ViDEO

İşte o tweet:

Öte yandan Los Angeles Bölge Şerifi, acil müdahale ekiplerinin kaza bölgesindeki yangını söndürdüklerini bildirdi, ancak enkazdaki magnezyumun yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını kaydetti.

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5 ŞAMPİYONLUK

Bryant, Los Angeles Lakers takımı ile 5 kez NBA şampiyonluğunu kazandı ve 20 yıllık kariyerinde 18 kez NBA all-star olma başarısını elde etti.

Cumartesi gününe kadar 33 bin 583 sayı ile NBA tarihinde en çok sayı yapan 3. oyuncuydu. Kobe önceki gece, NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek 3. sıraya çıkan Lebron James'i sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.