ABD'li ünlü bastketbol oyuncusu Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ile kimlikleri henüz açıklanmayan 7 kişi daha Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

42 DAKİKADA 81 SAYI ATTI

O rekorlardan hiç şüphe yok ki belki de en akılda kalanı Raptors'a karşı attığı 81 sayıydı.

1 ay önce üç çeyrekte Dallas’a 62 sayı atan Kobe, Toronto Raptors karşısında ise çıtayı daha da yukarıya çekti.

42 dakika sahada kaldığı maçta Toronto Raptors, potasına tam 81 sayı gönderen Kobe Bryant, Wilt Chamberlain’in 100 sayılık performansından sonra NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmuştu.

Kobe Bryant’ın tek maçta attığı 81 sayı- İZLE