Kobe, Dünya Kupası'nın elçisi oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Çinli eski NBA yıldızı Yao Ming'den sonra Kobe Bryant'a da organizasyonun küresel elçiliği görevi verildi.

ABD Milli Takımı formasıyla 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Bryant, Yao ile beraber 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'nın tanıtımı için çalışacak.

Bryant, tamamında Los Angeles Lakers formasını giydiği 20 yıllık NBA kariyerinde 5 şampiyonluk elde etti. 18 kez allstar seçilen Bryant, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından "NBA tarihinin en skorerleri listesi"nin 3. sırasında yer alıyor.