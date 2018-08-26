Kobe: Lakers taraftarı LeBron'a uyum sağlayacaktır

Kobe Bryant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'a katılması durumunu henüz kabullenememiş olan Lakers taraftarlarının uyum sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

UYUM SAĞLAYACAKLARDIR

Kobe, taraftarların bu duruma alışacağını, çünkü şampiyonluk için mücadelede bunun oldukça yardımcı olacağını düşündüğünü ekledi:

"Bunları duyuyorum. Ama bakın, eğer benim hayranımsanız, kazanmanın ve Lakers'ın bir hayranısınız demektir. Benim kanım mor ve altın renkte akar. O yüzden bundan öte hiçbir şey yok. Ben hatırlayamadığım zamandan beri bir Lakers hayranıyım. Bu asla değişmeyecek. Her şey şampiyonluk kazanmakla ilgili. O yüzden uyum sağlayacaklardır."

Kobe, takımla 20 sezon geçirmiş ve 33,643 normal sezon sayısı bularak beş şampiyonluk kazanmıştı.