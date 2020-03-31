Kobe'nin havlusu 30 bin dolara satıldı

1 Galatasaray yönetiminden indirim talebi Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarının maaşlarında indirime gitmesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Yönetim ilk olarak Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda'yla görüşecek.

2 Karacabey Belediyespor şampiyonluğunu istiyor TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden tek takım olan Karacabey Belediyespor, liglerin iptal edilmesi halinde kupadan olmak istemiyor.

3 Beşiktaş Yönetimi online toplantı yaptı Beşiktaş Yönetimi, online bir toplantı gerçekleştirerek siyah-beyazlı kulübün gündemini konuştu. Yönetim, yapılacak bağış kampanyasını ise koronavirüs nedeniyle bir süre erteleme kararı aldı.

4 Mesut Özil baba oldu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, baba oldu.

5 Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması: Kim istemez Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi.

6 Max Kruse: Hastanede değilim, iyiyim Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı.

7 Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süredir hastanede bulunan ve bugün itibarıyla iyileşme gösterdiği için taburcu olan Fatih Terim, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

8 Edin Visca'dan 1000 aileye gıda yardımı Başakşehir'in Bosna Hersekli kaptanı Edin Visca, 1.000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

9 Mustafa Cengiz'den yardım kampanyasına destek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağış yaptı. Başkan Cengiz, yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.