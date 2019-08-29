Kocaelispor'un transfer yasağı 10 yıl sonra kalktı

TFF 3. Lig’de mücadele veren Kocaelispor’un 10 yıllık transfer hasreti sona erdi. SSK, Vergi Dairesi ve benzeri borçları nedeni ile 10 yıldır transfer yapamayan Kocaelispor’un borçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan şirketlerle sponsor anlaşması yapılması ile ödendi.

TARAFTARLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan sponsor anlaşmaları sonrasında borçların ödenmesi ile takım için transfer imkanı doğdu. 10 yıldır transfer yapamayan ve takımın alt yapısından yetişen futbolcularla mücadele etmeye çalışan Kocaelispor için transfer yasağının kalkması ile takım yönetimi ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Yasağın kalkmasının ardından takım yönetimi uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarını sonuçlandırılması için çalışmalar başlatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez düzenledikleri basın toplantısında tüm kentin merakla beklediği müjdeli haberi verdi.