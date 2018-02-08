Kocaman, Avcı'ya karşı 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda oynanacak zorlu maçta iki tecrübeli teknik adamın birbirleriyle olan rekabeti dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, deneyimli meslektaşına karşı son yıllarda üstünlük kurmakta zorlanıyor.

Avcı'nın takımına karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında 4-2'lik sonuçla alan Kocaman, daha sonra meslektaşına üstünlük kurmakta zorlandı.

İki teknik adam bu maçta sonra 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu son 7 maçta Avcı, Kocaman karşısında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.

13. RANDEVU

İki teknik adam kariyerlerinde birbirlerine 13. kez rakip olacak. Kocaman ve Avcı, bu rekabette 4'er kez takımlarına galibiyet sevinci yaşatırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

İki tecrübeli teknik adam arasında oynanan ilk maçta Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Ankaraspor, 14 Eylül 2008'de Abdullah Avcı'nın takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etmişti. - Kocaman, Avcı'ya karşı kupa kazandı Aykut Kocaman, son 7 yıldır meslektaşını mağlup edemese de geçen sezon Avcı karşısında Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman ile Başakşehir'in başındaki Abdullah Avcı, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Kocaman'ın takımı rakibine seri penaltı atışları sonunda üstünlük kurarak tarihi bir başarı elde etti.