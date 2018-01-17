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Kocaman: Fikstürü değiştirme durumunuz yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçından sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Fikstürü değiştirme durumunuz yok" dedi.

Kocaman: Fikstürü değiştirme durumunuz yok
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İstanbulspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Son dakikalarda gelen gol moral verecek durum oluşturdu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kocaman: Fikstürü değiştirme şansımız yok VİDEO

"ÜSTÜNE KOYARAK İLERLEMEMİZ LAZIM"

Süper Lig’in ikinci yarısında oldukça zorlu bir fikstürle sezona başlayacaklarını söyleyen Kocaman, "Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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