Aykut Kocaman'ın Fransa yorumu

A Spor'a telefonla bağlanan Aykut Kocaman, Türk futbolunun artık dünyada uygulanan oyunu öğrenmesi gerektiğini savundu.

Finalde iki takımın da doğru oyunu oynadığını ifade eden Kocaman, "Fransa-Hırvatistan maçı bugünün futbolunun nereye gittiğini gösteriyor. İki takımın da oyun tarzları ve oyun anlayışları çok doğruydu. Belki aralarına Belçika'yı koyabilirdik veya gençleşen kadrosuyla ve değişen İngiltere'yi de ekleyebiliriz. Bu takımların arasından Fransa ve Hırvatistan sıyrıldı. Oynadıkları oyun, bugünkü oyunun geldiği yeri iyi şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN OYUNUNU OYNATMAYA ÇALIŞTIM"

Kamuoyundaki 'Dünya Kupası'na Aykut Kocaman'ın futbol anlayışı damga vurdu' şeklindeki yorumlara ise: "İronik bir durum. Benzerlikler açısından vurguyu anlayabiliyorum aslında bir tarafıyla da doğru yanlış da değil. Bizim ülkemizdeki bu oyunu izleyenler ve yorumlayanlar arasında ciddi bir farkımız olduğunu görüyorum. Hatta bu fark 180 derece. Benim siyahlarım, yorumcular ve izleyenler tarafından beyaz, benim beyazlarım ise onlar tarafından siyah olarak görülüyor.

Dünya Kupası'ndaki oyun, bizim ülkemizde harmanlayarak oynatmaya çalıştığımız oyunun kendisi. Bu oyunu biz burada oynatmaya çalışıyoruz. Futbolda doğrularla ile yanlışlar yer değiştirmiş. Ülkemizde futbol, bir şa, şa üzerinden, coşku gibi anlamsız kelimelerle dillendirilen bir oyun haline getirildi." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SONUÇ ALAMADIĞI İÇİN ORALARDA DEĞİL"

Milli takımın başarısız olma sebeplerini de açıklayan Kocaman şu şekilde konuştu: " Artık oyun çok farklı yere gidiyor, blok halinde her oyuncunun oyuna dahil olduğu bir sistem uygulanıyor. Hırvatlar da Fransa da bunu yaptı. İngiltere de bunu yaptı ama daha ham bir takımdı. Dünyadaki oyun bu, her oyuncunun görevi ve rolü var. 'Ben oyum, ben şuyum, ayağıma gelirse oynarım, oyunun bir tarafını oynarım' gibi şeyler diyen oyunculara kesinlikle yer yok.





Futbol bu, bu yani. Ben bunu söylerken, sevdiğimi, istediğimi söyleyemem. Futbolda güzel oyun olmalı ama gerçekler de var. Niye Türk Milli Takımı orada yok? O zaman bunu sorguluyorsunuz. Sonuç alamadığı için orada değil. Zaman zaman olumsuz gibi gözükse de ki ben buna karşıyım ama yarı final ya da final oynamasını istemez miydik? Bu sonuca gitme halini artık bilemmiz lazım, öğrenmemiz lazım."