Kocaman'dan Volkan'a: İnsan sevdiğine kızarmış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'in Yeni Malatyaspor karşısında gösterdiği performanstan memnun kaldı.

Deneyimli teknik adam Volkan Demirel hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İNSAN SEVDİĞİNE DAHA ÇOK KIZARMIŞ

Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Volkan Demirel'e sert sözler söylemesine rağmen cezası biter bitmez kadroya alması ile ilgili bir soruya Kocaman, "Sezon sonuna kadar en iyi oyuncularla sahada olmamız lazım. En iyi takımımızla mücadele etmeliyiz. Volkan tansiyonu yüksek bir maçta hata yaptı, ben de kendisine yaptığı hataları tek tek anlattım. Evet, belki biraz sert olmuş olabilir. Bunu sizlerin karşısında yapmamalıydım. Ama insan sevdiğine daha çok kızarmış. Bizimki de biraz öyle oldu. Volkan'ın kalitesine ve tecrübesine her zaman ihtiyacımız var. Gerek kaptanlığıyla gerek performansıyla bize katkı yapacak. Malatya maçında da mükemmel oynayarak bunu gösterdi" yanıtını verdi.

DEĞİŞİM PAT DİYE OLMUYOR

Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde kadroyu gören taraftarların Mehmet Ekici, Soldado ve Valbuena'nın yedek oturmasına tepkili olduğu yönündeki soru için de şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz sahaya süreceğimiz 11'in tercihini, birçok kriteri değerlendirerek yapıyoruz.Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maça bakın. Zorunlu değişiklikler dışında en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptık. Tabii ki, bu yapıya en doğru şekilde Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado gibi isimleri nasıl monte edeceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ama bu tip değişiklikler pat diye olmuyor. Yavaş yavaş denemelerle onları da bu kadronun içine monte edeceğiz."