Koeman: Babel 32 yaşında ama bitmedi

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Almanya'yı 4-2 ve Estonya'yı 4-0 yendikleri maçlarda gösterdiği performansla takdir edilen Ryan Babel hakkında konuştu.

"Ryan Babel'in yaptıkları beni şaşırtmıyor. Çünkü, ben onu çok iyi tanıyorum." diyerek sözlerine başlayan Koeman, "Formda ve fit olduğunda neler yapabileceğini ve sahaya neler koyacağını çok iyi biliyorum. Yıllar boyunca kadroya seçilmedi, bilemiyorum neden. Belki, ben değil başka bir hoca olsa yine seçilmeyebilirdi." ifadelerini kullandı.

"RYAN, MUHTEŞEM BİR PROFESYONEL"

Ryan Babel'in örnek bir profesyonel olduğunu söyleyen Koeman, "Son dönemlerde birçok transfer yaptı. Oynadığı kulüplerin listesi çok uzun. Fakat, Ryan'ın muhteşem bir profesyonel olduğunu biliyorum. 32 yaşında ama kariyeri bitmiş değil. Hala çok büyük fark yaratacacağını her maç gösteriyor. Bunu Almanya maçında da gösterdi, Estonya karşısında 2 gol atarak da..." diyerek sözlerini sürdürdü.