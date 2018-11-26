Koeman: F.Bahçe'de kalır mıyım bilmiyorum

Fenerbahçe'de Cocu'nun kovulmasından sonra yardımcı antrenör Koeman'la yola devam edildi. G.Saray beraberliğinin ardından Alanya ve Anderlecht galibiyetleri ile kredisi artan Hollandalı teknik adamın, Trabzon'da oynanan kötü futbolun ardından gönderileceği ifade ediliyor.

TRABZON'DA MİNİ TOPLANTI YAPILDI

Trabzonspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgiden çok, oynana kötü futbol ve tarihi farkın eşiğinden dönülmesi camiada büyük tepkilere yol açtı. Trabzon'da bırakılan 3 puanın ardından ligde 15. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Comolli ve Koeman mini bir toplantı yaptı.

Toplantıya dair maç sonunda detaylar veren Koeman, "Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile bir toplantı yaptım. Henüz karar verilmedi ama benim üstümdeki insanlar bunun (F.Bahçe'deki geleceğimin) yanıtını biliyorlar, onlardan duyacağım'' şelinde konuştu.

Ali Koç ve Comolli daha sonra baş başa bir toplantı daha yaptı ve Hollandalı çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağına, İstanbul'da yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra karar verilmesi konusunda hemfikir oldu.





CAMİA GÖNDERİLMESİNDEN YANA

Öte yandan Fenerbahçe camiası Koeman'ın gönderilmesini istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere camianın önde gelen isimleri, Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istediklerini ifade ediyorlar.