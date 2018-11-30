Fenerbahçe dün akşam iyi bir futbol sergilediği maçta gol atmayı başaramadı ve Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon yaşadığı en büyük sorunların başında ise gol atamamak geliyor.

LİGDE 12 AVRUPA'DA 7 GOL

Ligde 13 maçta 13 puan toplayabilen Fenerbahçe 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipteki en dikkat çekici istatistik ise 13 maçta atılan 12 gol.

Koeman: Gol atamıyoruz - İZLE

Özellikle Kadıköy'deki golcü kimliğiyle bilinen Fenerbahçe, bu sezon aynı görüntüden uzak. Avrupa Ligi'nde 7 defa ağları sarsan Fenerbahçe'de, az gol atılan sezonda santraforların etkisiz oyununa orta sahalar da ayak uydurdu.

Slimani çıktığı 14 maçta 3 gol, Frey 17 maçta 5 gol, Ayew ise 17 maçta 3 gol atabildi.

KOEMAN DA AYNI SORUNUN ALTINI ÇİZDİ

Zagreb maçının ardından konuşan Koeman, gol yollarında yaşadıkları sorunla ilgili, "Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz" dedi.