Koeman için son 3 gün

Fenerbahçe yönetimi, Koeman’ın kalıcı olduğunu her an açıklayabilir.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, 28 Ekim Pazar günü oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının hemen ardından Phillip Cocu’nun görevine son verdi. Teknik direktör konusunda henüz bir adım atılmadı ve takım geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman’a emanet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre bir kulüp, hocasız çıktığı ilk maçtan itibaren iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamak zorunda.

1 YIL HAK MAHRUMİYETİ

2 Kasım’da Galatasaray ile oynayan sarı-lacivertlilerde 'geçici teknik adam' sıfatıyla Koeman kulübedeydi. 'Geçici' olduğu için TFF’ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı.

Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman’a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

KOEMAN'LA DEVAM

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, en azından devre arasına kadak Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor