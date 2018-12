Koeman kaybedilen 2 puandan şikayetçi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İYİ GÖRÜNTÜ VERDİK

Kasımpaşa karşısındaki oyunu değerlendiren Koeman, "Genel olarak iyi bir maç oldu. %60 topa sahip olan takımdık. Toplam orta sayımız 36. Bu akşam hücum oyunu oynamak istiyorduk. Gelen ortalarda daha iyi iş yapmalıydık. Genel tabloya baktığımda iyi görüntü olduğunu gördüğüm anlar oldu." dedi.

KAZANAMAMAK HAYAL KIRIKLIĞI

Hollandalı çalıştırıcı, "İnsanları anlayabiliyorum, kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularım 95 dakika iyi bir mücadele ettiler, kazanamamak bizim için bir hayal kırıklığı." diye konuştu.

KOEMAN'DAN SLIMANI'YE DESTEK

"Mehmet Ekici ve Valbuena çıkmak zorunda oldukları için oyundan çıktı." diyen Koeman, "Michael'ı solda oynatmak durumunda kaldık. Islam Slimani de çok çalışıyor. Ama şu ana kadar beklediğimiz golleri atamadı. O benim oyuncum, Fenerbahçe'nin oyuncusu ona hala inanıyorum." dedi.

"NASIL BİR DURUMDA OLDUĞUMUZU BİLİYORUM"

Kötü gidişat için Koeman, "Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Ben şu an her şeyden önce mevcut an ile başa çıkmak zorundayım. Bunu yapacağım. Şu an için esas meselem bu. Yani içinde bulunduğumuz an, şu an." dedi.