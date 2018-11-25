Koeman: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan beri Fenerbahçe'ye 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşatan Erwin Koeman, Trabzonspor deplasmanında da hedefini yüksek tutuyor.

Hollandalı teknik adam, "Çok güçlü bir rakiple, deplasmanda karşılaşacağız. Daha farklı şartlarda belki beraberliği yeterli görebilirdik. Ancak böyle bir kredimiz, lüksümüz yok. Ne olursa olsun kazanamaya mecburuz" dedi.

Galibiyet için sınırları zorlamaları gerektiğini belirten Koeman, "Geriye düşsek bile oyun disiplininden kopmadan son düdüğe kadar 3 puan için savaşacağız. Üst sıralara tırmanmaya başlamışken hataya yer yok" sözleriyle oyuncularını motive etti

Son iki maçta kalesini gole kapatan Harun Tekin, Trabzonspor karşısında da elinden geleni yapacağını söylerken, "Ancak asıl önemli olan konu yememek değil, atmak" dedi. Tecrübeli eldiven, "Tabii ki gol yememek için elimden geleni yapacağım ama 3 puan için rakipten fazla gol atmamız şart" diye konuştu.