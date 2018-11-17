Koeman: Valbuena'nın sözleşmesini uzatın

Fenerbahçe'de yılda 4 milyon euro kazanan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, eğer bu sezon 10 resmi maçta daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

İNDİRİM İSTENECEK

Aldığı ücret yüksek olduğu için yönetimin bu duruma sıcak bakmayacağı iddia edilse de Koeman'ın, Comolli ile yaptığı görüşmede, "Oynamayı hak ediyor. Aldığı ücret için bir şey diyemem ama benim görüşüm onun önümüzdeki sezon da kalması yönünde. Mevcut kadroda takıma liderlik edebilecek tek oyuncu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe yönetiminin Valbuena'nın ücretinde indirim isteyeceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maça çıkan Mathieu Valbuena, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.