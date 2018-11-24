Koeman ve Karaman'ın derbi taktikleri

Süper Lig'in 13. haftasında, Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi iki takımın teknik adamı da oyuncularına son taktikleri verdi.

BASKIYI ATLATIP ŞOK GOL ATMALIYIZ

Hollandalı çalıştırıcı Trabzonspor'un maçın başında yapacağı baskıyı kırmayı hedefliyor. Takım savunması ve fizik gücüne güvenen Koeman, kazanmaktan başka çareleri olmadığının altını çizdi.

Trabzonspor'un yapacağı baskıyı formda olan Valbuena'nın orta sahada yapacağı pas alışverişiyle durdurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı şok bir golle karşılaşmayı koparmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada sakin kalmaları konusunda da oyuncularını sık sık uyarıyor.

KARAMAN, G.SARAY MAÇINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da ilk 30 dakikaya çok önem veriyor. Karaman öğrencilerini, "İlk 30 dakikalık bölümlerde genelde baskılı oynuyoruz ancak skoru bulamadığımız zaman sıkıntı çekiyoruz. Baskıyı kurduğumuz o onlarda mutlaka öne geçmeliyiz. G.Saray karşısında erken gelen gol, rüzgarı bize çevirmişti. Geriye düşsek de asla maçtan kopmamalıyız. Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına adım attırmayacağız. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirirsek kazanır ve bu zor günleri geride bırakmak için dev bir adım atmış oluruz" diyerek motive ettiği öğrenildi.