Koeman: Yeni yılda F.Bahçe'de olmam

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Hollandalı teknik adam Koeman, yeni yılda takımdan gönderileceğini söyledi.

YIL SONU GÖNDERİLİRİM

Geleceğiyle ilgili Hollanda basınından De Telegraaf gazetesine konuşan Erwin Koeman, "Sezon sonuna kadar burada kalacağımı düşünmüyorum. Bir gün sonra da olabilir bir hafta sonra da. Bunu görebiliyorum. Yıl sonuna kadar 7 maç daha var. Daha fazla kalacağımı düşünmüyorum." dedi.

Geleceğiyle ilgili kulüple bir görüşme yapmadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kulübün bana bir açıklama yapmasını bekliyorum. Benim ne istediğim direkt olarak bana sorulmadı ve bu yüzden uzun süreli burada olacağımı düşünmüyorum. Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.