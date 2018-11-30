Koeman'a Ersun Yanal soruldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu. Koeman, maç sonunda hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hollandalı teknik adam, "Hedefimizi başardık. İyi bir maç çıkardık ama gol attığımızda zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu" ifadelerini kullandı.

"TEZAHÜRATLARI UMURSAMIYORUM"

Koeman, gol yollarında yaşadıkları sorunla ilgili, "Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz" dedi.

Koeman, 'Maç sırasında taraftarın Ersun Yanal tezahüratları yapması hakkında ne söylersiniz?' sorusuna ise, "Bu futbolda birçok kez yaşanmıştır. Benim için soruyorsanız umursamıyorum." cevabını verdi.