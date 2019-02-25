Koeman: Akhisar maçından sonra Tanrı Ali Koç'u cezalandırdı

Sezon başında Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan ve ardından Cocu'nun ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin kısa süre başına geçen Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.

"SİZ OTOBÜSLE DÖNÜYORSUNUZ DEDİ VE UÇAĞI RÖTAR YAPTI"

Fenerbahçe'nin Akhisarspor yenilgisinden sonra İstanbul'a otobüsle dönmesini anlatan Erwin Koeman, ''Türkiye'de geçirdiğim dönem çok iyi ve tecrübe verici bir deneyimdi. Akhisarspor maçından sonra başkan Ali Koç, soyunma odasına indi. Siz otobüsle, biz ise uçakla İstanbul'a döneceğiz dedi. Ancak Tanrı, onu cezalandırdı. Sis yüzünden uçağı rötar yaptı, biz de başkandan önce İstanbul'a ulaşmış olduk.'' sözlerini kullandı.

''BİR TARAFTAR GİBİ HAREKET EDİYOR''

Başkan Ali Koç hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, ''Başkan, Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünüyor ve bir taraftar gibi hareket ediyor. İşler kötüye gittiğinde de böyle kararlar verebiliyor.'' dedi.