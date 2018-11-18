Koeman'ın F.Bahçe'deki hedefleri

Cocu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Erwin Koeman, gelecek haftalar öncesi hedeflerini belirledi. Fenerbahçe'nin devam kararı almasından sonra yol haritasını çizen Hollandalı çalıştırıcının 4 amacı var.

KALAN MAÇLARDA 5'TE 5 BEKLİYOR

İkinci yarıda da görevde kalmak isteyen 57 yaşındaki hoca, ilk yarıyı ilk 5'te bitirmeyi planlıyor. 13.'lükte bulunan sarı-lacivertlilerin kalan süreçte oynanacak 5 maçına da galibiyet yazan Koeman, ikinci yarıya 28 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı yüksek olan Fenerbahçe ile çeyrek final planları yaparken, Süper Lig'de de sezonu ilk 2'de tamamlamak istiyor.

İLK 2 VE ÇEYREK FİNAL

Kariyerine sarı-lacivertlilerde başarılı bir şekilde devam etmekte ısrarcı olan deneyimli futbol adamı sezonu ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak noktalamayı hedefliyor.

Koeman'ın sarı-lacivertlilerdeki hedeflerini, "Fenerbahçe ile kariyerimde zirve yapmak istiyorum. Burada imkanlar yüksek ve bunu sonuna kadar değerlendireceğim" diyerek özetlediği ifade edildi.

Koeman'ın sezon sonu için hedefleri:

*13. sırada bulunan Fenerbahçe ile devreyi ilk 5'te bitirmek

*UEFA Avrupa Ligi'nde en az çeyrek final

*Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamak

*Son hedef ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak