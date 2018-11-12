Koeman'ın performansı Hollanda basınında

Fenerbahçe'de Cocu'nun kovulmasından sonra takımı devralan yardımcı antrenör Koeman gösterdiği performansla hem yönetimden hem de taraftarlardan tam not aldı. Sarı-lacivertli yönetim teknik adam arayışlarını bir süreliğine rafa kaldırdı.

"YENİLGİSİZ KOEMAN"

Galatasaray'la berabere kalan Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, daha sonra çıktığı Anderlecht ve Alanyaspor maçlarından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyetlerin yanında takımın hırslı ve güzel oyunu da camiayı tatmin etti.

Koeman'ın performansını manşetlere taşıyan Hollanda basını, tecrübeli futbol adamının takımda kalacağını yazdı.

NU Sports, sarı-lacivertli takımın 6 maç sonra kazandığına dikkat çekerek "Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Koeman, Fenerbahçe'ye ise 6 maç sonra 3 puan kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Voetbal Primeur ise Koeman'ın performansını, "Yenilgisiz Koeman! Geçici olarak Fenerbahçe'nin başında olan Koeman yola iyi devam ediyor." şeklinde yorumladı.

"F.BAHÇE HOCA ARAMAYI BIRAKTI"

FC Update manşetten verdiği haberin detaylarında Fenerbahçe'nin hoca aramayı bıraktığını belirterek şöyle yazdı: "Koeman, Fenerbahçe'de mutlu gibi görünüyor. Galatasaray derbisinden beraberlik, Anderlecht'ten galibiyet alan Koeman'lı Fenerbahçe, Alanyaspor maçından da galip çıktı. Gelen güzel sonuçlar Koeman'ın görev süresini uzatacak. Fenerbahçe'nin Sampaoli ve Abdullah Avcı'yı resmi olarak yalanlaması Koeman'ın geleceği için yeşil ışık anlamına geliyor."

De Telegraaf: "Koeman, Fenerbahçe ile yine kazandı."

AD: "Koeman, Fenerbahçe'nin başında hiç yenilmedi."

RTL: "Koeman, Fenerbahçe'de kalıcı olma yolunda."