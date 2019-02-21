Koeman'ın yeni adresi Umman

Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından takımı devralan ve kalıcı teknik adam olmak isteyen Koeman, başarısız sonuçlar alınca sarı-lacivertli ekipte tutunamadı. Ali Koç yönetimi Koeman'la yola devam etmedi ve Ersun Yanal'la anlaştı.
FENER'DEN SONRA UMMAN'LA ANLAŞTI
Fenerbahçe'de görevden alınan Hollandalı, Umman Milli Takımı'nın yeni hocası oldu. 2019 Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçtikten sonra Pim Verbeek ile yollarını ayıran Umman, yine bir Hollandalı teknik direktör ile anlaştı.
Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, milli takımın teknik direktörlüğüne 57 yaşındaki Erwin Koeman'ın getirilmesini kararlaştırdı.
Bu sezon Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.