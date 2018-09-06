Kohler: Emre Can, Juventus'ta daha çok kazanır

Transfer döneminde Juventus ile sözleşme imzalayan Emre Can için Juventus'un eski futbolcusu Jurgen Kohler'den açıklama geldi.

Juventus'un eski Alman futbolcusu Jurgen Kohler, ''Emre Can'ın Liverpool yerine Juventus'u tercih etmesi doğru karar. Juventus'ta daha çok para kazanacak. Ayrıca daha çok kupa alacak. Aksini söyleyen futbolcu doğru söylemiyordur. Ben de Bayern'den Juventus'a daha çok para kazanmak için gitmiştim.'' dedi.

Emre Can'ın en büyük takımlarda oynayabileceğini belirten eski Alman futbolcu, ''Liverpool'da kupa kazanmak daha zordur. Juventus'ta ise bunu yapmak daha kolay. Juventus'ta 4 yıllık sözleşmeden sonra Real Madrid veya Barcelona'ya gidebilir.'' şeklinde konuştu.