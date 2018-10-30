Koita'nın yüzüne şişe atıldı maç yarıda kaldı

Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında maç yarıda kaldı.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)
HAKEM MAÇI ERTELEDİ
Batman Petrolspor tribününden Kasımpaşalı Fode Koita'nın yüzüne su şişesi atıldı. Yerde kalan Koita daha sonra ayağa kalktı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
Ardından hakem Özgür Yankaya da içeri girme kararı aldı. Sağ gözünde problem olan Kasımpaşalı Fode Koita, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakem Özgür Yankaya, Koita'nın ambulansla hastaneye gitmesi üzerine maçı tatil etti. Kasımpaşa, maç tatil edildiği esnada 3-2 öndeydi.
Hastaneye kaldırılan Koita'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.