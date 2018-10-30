Koita'nın yüzüne şişe atıldı maç yarıda kaldı

Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Türkiye Kupası maçı, Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şişesi atıldığı için tatil edildi.

Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakat olan futbolcuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

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Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör

Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin eski teknik direktörü Blanc'a resmi teklif yaptı. Ayrıca yöneticiler arasında Ersun Yanal'ı isteyen isimlerin olduğu öğrenildi.