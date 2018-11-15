Kokain kullanan futbolcuya 4 yıl men cezası

Daha önce Akhisar formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Karşıyaka ve son olarak da Menemenspor Belediyespor'da görev yapan gurbetçi futbolcu Kerem Bulut'la ilgili süren yargı sürecinin tamamlanması ve cezanın kesinleşmesinin ardından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) futbolcunun ismini ve aldığı cezayı resmen duyurdu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Geçen sezon Menemen Belediyespor forması giyen ve son oynanan Bodrum Belediyespor maçı sonrası yapılan rutin doping kontrolünde numunelerinde kokaine rastlanan Kerem Bulut A numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. A numunesi açıldıktan sonra kokain aldığını itirat eden genç futbolcu B numunesinin açılmasını istememiş ve federasyona gönderdiği yazıda kokaini neden aldığını ve nasıl temin ettiğini duyurmuştu.

4 YILLIK CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLDU

SporX'te yer alan habere göre, TFF'ye gönderdiği yazıda kokaini Almanya'dan temin ettiğini ve yaşadığı ailevi problemler nedeniyle kullanma ihtiyacı hissettiğini belirten Kerem Bulut, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından talimatlar gereği 4 yıl men cezasına çarptırılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu 7 günlük itiraz süresince Tahkim Kurulu'na başvurmamasının ardından PFDK tarafından oyuncuya kesilen 4 yıllık men cezası kesinleşmiş oldu.

Tüm bu süreci Türkime Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte yürüten TFF ilgili kararları Ankara'ya göndermesinin ardından TDK ceza alan sporcular listesinde oyuncunun ismini ve aldığı cezayı kamuoyuna duyurdu. Bu tarihi ceza TDK'nın ilk kez ismini duyurmasıyla kesinleşmiş oldu.

Avustralya'da yetişen ve ilk kez ülkemizde 2012-13 sezonunda Akhisarspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu 2013-14 sezonunda Karşıyaka ve 2016-17 ile 2017-18 sezonunda da Menemen Belediyespor forması giymişti.