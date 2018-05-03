Kokoskov NBA tarihine geçti

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Bir önceki seçimde koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, yeniden aday olmaya karar verdi. Özbek, takımı etkilememek için sezon sonuna kadar lansman yapmamayı düşünüyor.

Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Beşiktaş maça çıkmazsa sonuna kadar hakettiğimiz finali kutlayacağız" dedi.

Şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, Juventus'un başarılı stoperi Chiellini'ye teklif yapacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Demirören, "Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak" dedi.

1 Roma'yı hakem yaktı Liverpool'un Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı maça hakem Damir Skomina'nın kararları damga vurdu.

2 Roma'dan Salah'a mesaj var Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a elenen Roma, eski oyuncusu Salah'a finalde başarı diledi.

3 Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp finali kutlayacağız Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Beşiktaş maça çıkmazsa sonuna kadar hakettiğimiz finali kutlayacağız" dedi.

4 Yıldırım Demirören: Borç 7 milyar liraya ulaştı TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Demirören, "Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak" dedi.

5 Twitter'dan iş arıyordu, Devler Ligi finalinde oynayacak Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ın 2012 yılında, "İşsizim param yok" şeklinde bir tweet attığı ortaya çıktı.

6 Çağlar Söyüncü Arsenal'e transfer oluyor Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg forması giyen eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olacağını söyledi.

7 Galatasaray'ın hedefinde Chiellini var Şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, Juventus'un başarılı stoperi Chiellini'ye teklif yapacak.

8 Dursun Özbek yeniden aday oluyor Bir önceki seçimde koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, yeniden aday olmaya karar verdi. Özbek, takımı etkilememek için sezon sonuna kadar lansman yapmamayı düşünüyor.

9 Babel: Keşke diğer köşeye vursaydım Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray derbisinde yararlanamadığı net gol pozisyonu için "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım" dedi.