Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'da

İtalya'nın Roma takımında forma giyen deneyimli sol bek Kolarov, Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın.

İSTANBUL'A GÖRÜŞMEYE GELDİ

Geçtiğimiz hafta Kolarov'un menajeri ile görüşen Fenerbahçe, bugün yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Transferde son görüşmeleri yapmak için buluşan taraflar büyük oranda anlaşırken, birkaç detayın kaldığı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ve 2. Başkan Semih Özsoy'la görüşen Kolarov, 3 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeyecek.

Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov'un İtalyan kulübünden bonservisini alacağı ifade ediliyor.