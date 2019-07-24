Kolarov Fenerbahçe'den 10 gün süre istedi

Fenerbahçe'nin haftalar önce anlaşmaya vardığı Sırp sol bek Kolarov, bonservis sorununu bir türlü çözemedi.
1 ay önce İstanbul'a gelen ve sarı-lacivertlilerle el sıkışan tecrübeli futbolcu, Roma yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor.
FONSECA BIRAKMIYOR
Sportif direktör Comolli'ye ulaşan Kolarov'un ekstra 10 gün daha süre talep ettiği öğrenildi.
İtalyan basını ise teknik direktör Fonseca'nın Sırp yıldızı bırakmak istememesinden dolayı Roma'nın Fenerbahçe'den yüksek bonservis talep ettiğini belirtiyor.