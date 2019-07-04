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Kolarov Roma'yı ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kolarov, Roma yönetimiyle masaya oturdu. Sırp futbolcunun alacaklarına karşılık bonservisini istediği öğrenildi.

Kolarov Roma'yı ikna etmeye çalışıyor
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Fenerbahçe, Kolarov'dan haber bekliyor.

Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllığına anlaşan Sırp sol bek, bonservis sorununu çözmek için Roma yönetimiyle masaya oturdu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.

Roma ile tüm bağlarını koparan Kolarov, Fenerbahçe'ye gelebilmek için kulübüne adeta rest çekti.

Tecrübeli futbolcu, İtalyanlarla arasındaki sorunu çözerse, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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