Kolarov Roma'yı ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe, Kolarov'dan haber bekliyor.
Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllığına anlaşan Sırp sol bek, bonservis sorununu çözmek için Roma yönetimiyle masaya oturdu.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.
Roma ile tüm bağlarını koparan Kolarov, Fenerbahçe'ye gelebilmek için kulübüne adeta rest çekti.
Tecrübeli futbolcu, İtalyanlarla arasındaki sorunu çözerse, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.