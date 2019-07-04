Kolarov Roma'yı ikna etmeye çalışıyor

1 Dursun Özbek parasını istiyor G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cengiz, "13.6 milyon euroluk borcu yapılandıralım" şeklinde bir teklifte bulundu.

2 Buffon resmen Juventus'ta Juventus'un efsane kalecisi Buffon, 41 yaşında eski kulübüne geri döndü. Tecrübeli eldiven, sağlık kontrolünden geçtikten sonnra resmi sözleşmeye imza attı.

3 Başakşehir'de hedef Eto'o Başakşehir, daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen 39 yaşındaki golcü Samuel Eto'o'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

4 Beşiktaşlı Mirin Akhisarspor forması giydi Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Fransız stoper Mirin'in Akhisarspor forması giymesi esprileri de beraberinde getirdi.

5 Fenerbahçe yeni sezonu açtı Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

6 Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Golcü futbolcu, "Hedef 4. yıldızı takmak" dedi.

7 Peru Şili'yi geçerek finale kaldı Arjantin'i eleyen Brezilya'nın finaldeki rakibi Peru oldu.

8 Kırkpınar güreşlerine geleneksel yöntemle hazırlık 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsanelerin yöntemleriyle antrenman yapıyor.

9 Atletico Madrid Felix transferini açıkladı Benfica’nın 19'luk genç yıldızı A.Madrid'e transfer oldu.