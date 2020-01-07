Kolarov, Roma'yla uzattı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almaya çalıştığı ancak kadrosuna katamadığı Kolarov, takımında kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarların aylarca yollarını gözlediği Sırp sol bek, ocak transfer döneminde Roma ile kontrat yeniledi ve Fenerbahçe defterini tamamen kapattı.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

34 yaşındaki deneyimli sol bekin sözleşmesinin, 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

İmza töreninde konuşan Kolarıov, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum. Fiziğimi, tekniğimi, şutlarımı, her şeyimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Benim yaşımda kondisyon çok önemli ve kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ her gün biraz daha gelişebileceğime inanıyorum."