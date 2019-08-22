Kolarov transferinde Ali Koç devreye girdi

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerde gözler bir kez daha transfere çevrildi.

Aylardır Kolarov transferinden bir türlü istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devreye girdi.

ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİ

Comolli'nin İtalyanları ikan edememesi üzerine özel uçağı ile Roma'ya giden Koç'un başkent ekibine yeni bir teklif sunacağı belirtildi.

ROMA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Daha önce 3 milyon euroyu reddeden İtalyan ekibinin 5 milyon euro istediği öğrenilirken, Başkan'ın her türlü ekonomik şartları zorlayarak bu transferi bitirmek istediği bildirildi.